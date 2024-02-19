هواوي تشارك في مؤتمر ومعرض إيجبس 2024

تركز مشاركة هواوي في مؤتمر ومعرض "إيجبس 2024" على تقديم أحدث ابتكاراتها التي تساهم في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة والفرص الاستراتيجية التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول الطاقة المستدامة في قطاعي البترول والطاقة بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تستعرض هواوي مجموعة متكاملة من الحلول المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتستهدف رقمنه قطاعي البترول والطاقة وزيادة إنتاجيته من خلال آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسلكية والمدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني.

حيث تقدم هواوي مجموعة من الحلول الداعمة لقطاع البترول من خلال نظم التشغيل الآمن والذكي لحقول البترول لتحسين كفاءة التشغيل بأقل التكاليف وخفض الفاقد وزيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين استهلاك الطاقة.

كما توفر هواوي، حلول للرصد والانذار المبكر لحوادث التسريب في خطوط نقل البترول والغاز، بالإضافة إلى تزويد محطات الوقود بحلول تكنولوجية تعمل على جمع البيانات بالذكاء الاصطناعي. كما توفر شبكة مستقلة لنقل البيانات في مختلف قطاعات البترول باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتضمن إدارة البيانات بطريقة آمنة لحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية.

وستسلط هواوي من خلال مجموعة أعمال الطاقة الرقمية الضوء على أحدث الحلول لتمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال إنشاء مراكز بيانات ذكية ومستدامة، إضافة إلى حلول الطاقة الشمسية التي تتميز بسهولة التركيب والتشغيل والتحكم، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وستقوم هواوي بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات والهيئات، سيشارك نخبة من خبراء هواوي في مجموعة من الجلسات النقاشية التي تعقد على هامش مؤتمر ومعرض "إيجبس" لنقل خبراتهم في حلول الطاقة المستدامة وغيرها.