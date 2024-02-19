اتصالات من &e تمكن عملاء Emerald من حجز الفنادق بالعملة المحلية

أعلنت شركة "اتصالات من &e في مصر"، الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن شراكتها المبتكرة مع مؤسسة السياحة الدولية GTO و تتيح هذه الشراكة المميزة لعملاء اتصالاتEmerald الاستفادة بعروض خاصة وفريدة، تسمح لهم بحجز أي فندق حول العالم بالعملة المحلية، في تحرك يؤكد التزام "اتصالات من &e في مصر" بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم.

وعبر هذه الشراكة، يستطيع جميع عملاء "اتصالات Emerald " الاستمتاع بالعديد من المزايا، بما في ذلك خدمة عملاء محترفة ومدربة تدريبًا عاليًا، والتي تضمن تجربة سفر مريحة واستثنائية على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية الدفع بالعملة المحلية بالسعر الرسمي، لأي فندق حول العالم، حيث تكون اتصالات Emerald و GTO الكيان الوحيد الذي يقبل الدفع بالعملة المحلية بالسعر الرسمي لحجوزات الفنادق حول العالم، مما يسهل على العملاء المصريين السفر براحة تامة ودون أي قيود.

وأعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من &e في مصر، عن سعادته بالشراكة مع مؤسسة السياحة الدولية GTO، والتي تعزز مكانة "اتصالاتEmerald " كأفضل تعريفة في مصر تمنح عملائها أعلى قيمة ورفاهية.

وقال يحيى: "نسعى من خلال الشراكة بين Emerald وGTO توفير حلول أكثر مرونة لعملائنا ونقدم لهم بوابة الدفع الوحيدة التي تقبل السداد بالعملة المحلية بالسعر الرسمي للحجز في أي فندق حول العالم، بالإضافة إلى العديد من العروض الترويجية القوية والجذابة التي تجعل العملاء يستمتعون بجودة الخدمات المقدمة".

وأكد يحيى أن "اتصالات من &e في مصر" تضع عملائها على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا لتقديم تجارب فريدة ومميزة لهم، وفي مقدمتهم عملاء Emerald المميزين، والتي تعد من أرقى الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وهذه الشراكة هي مثال حي على ذلك.

أعرب الدكتور محمد زعزع رئيس مجلس إدارة مؤسسة السياحة الدولية GTO عن سعادته بالتعاون مع اتصالات من &e في مصر لتقديم أفضل خدمات المنظمة الرائدة لجميع عملاء Emerald في مصر بما يضمن لهم تجربة سفر ممتعة وسهلة مع وسيلة سداد بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي، مؤكدا ان مؤسسة GTO لديها أكبر برنامج ولاء للسفر في العالم بتغطية 100% على مستوى انحاء العالم

ويتيح نظام اتصالات Emerald عددا من الخدمات والمزايا المذهلة التي تجعل تجربة السفر والعمل للعملاء لا تضاهى، كما يوفر نظام Emerald جميع الخدمات التي تلبي احتياجات جميع الأفراد والشركات ورجال الأعمال، ما يعكس رؤية الشركة التوسعية الطموحة، واستراتيجيتها المستقبلية تحت مظلة الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة الأم " &e "، والتي نجحت في تحقيق الريادة عالميا في مجال الاستثمار التكنولوجي.

وتلتزم "اتصالات من &e في مصر" بتقديم الدعم وتطوير المجتمعات التي تخدمها بروح الابتكار والإبداع، وتسعى جاهدة لتحسين سبل العيش ورفع مستوى التطلع نحو مستقبل أفضل، مع التزام قوي بالمسؤولية المجتمعية والدور الفعّال في دعم اقتصاديات الدول والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتثق "اتصالات من &e في مصر" في أن نجاحها يرتبط بنجاح الاقتصاديات التي تشارك فيها، وهي لا تكتفي بتقديم خدمات وتقنيات تمكن عملائها من البقاء على اتصال دائم بكل ما يهمهم، بل تسعى أيضًا للمساهمة في مبادرات للحفاظ على صحة المجتمع وتشجيعهم على التعلم واستكشاف كل ما هو جديد. وبهذا النهج، تدعم "اتصالات من &e في مصر" التطوير الاقتصادي وتعزز التواصل والابتكار، ومواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم اليوم ومستقبله.