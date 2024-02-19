إريكسون تعرض رؤيتها الصناعية في LEAP 2024

أعلنت شركة إريكسون عن مشاركتها في مؤتمر LEAP 2024، معرض تقني دولي في المملكة العربية السعودية، والذي يُقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم في الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024.

استناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان من هذا المعرض، تستعد إريكسون لاستعراض حلولها المتطورة لشبكات الجيل الخامس، فضلاً عن تعزيز التزامها برحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار هذا الالتزام، سيكون وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين التنفيذيين في إريكسون، بقيادة بوريه إيكهولم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، حاضرين في هذا المؤتمر، حيث سيعتلي إيكهولم منصة المؤتمر مرة أخرى بصفته متحدثاً رئيسياً فيه.

وسوف تقوم إريكسون التي تشارك تحت شعار ""تخيل وكل شيء ممكن"، بتسليط الضوء على مخططها لتحويل الشبكات، بالاستفادة من قيمة تكنولوجيا الجيل الخامس. وستركز الشركة خلال هذا الحدث، على توضيح التأثير الهائل لتحويل الشبكات الحالية إلى منصة للابتكار، وعرض حالات استخدام تدعم مزودي خدمات الاتصالات لاستخلاص القيمة الكاملة لشبكة الجيل الخامس.

وفي تعليقه على الحدث، قال هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس وحدة عملاء stc ,وإريكسون المملكة العربية السعودية ومصر في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "يوفر لنا مؤتمر LEAP منصة فريدة من نوعها للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، واستكشاف فرص جديدة يمكن من خلالها لشركائنا في المملكة العربية السعودية تحقيق النمو. ونحن ندعو زوار هذا المؤتمر إلى تجربة حلول إريكسون لشبكة الجيل الخامس بشكل مباشر، والتي تعمل كمحفز للتحديث والتميز، بالإضافة إلى التزامنا برعاية منظومات الابتكار من خلال بناء شراكات قوية مع هيئات حكومية وأوساط أكاديمية ومؤسسات تجارية."

تستعرض إريكسون في مؤتمر LEAP 2024 مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات التي تعيد تعريف شبكات المستقبل وتتوافق مع أهداف الاستدامة. كما تهدف الشركة من مشاركتها في المؤتمر، إلى تأكيد التزامها بدعم رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز دورها الرائد في مساعي المملكة نحو اتصال غير محدود لإمكانيات غير محدودة.

