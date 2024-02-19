محامون مغاربة يحذرون من صورة متداولة للملك محمد السادس معدلة بالذكاء الاصطناعي

حذر عدد من المحامين المغاربة اليوم الاثنين من صور متداولة للملك المغربي محمد السادس داخل أروقة القصر تم تعدليها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحسب روسيا اليوم، وفقا للمحامين يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة للملك محمد السادس على نطاق واسع، فيما روج بعضهم أنها "أصلية تم التقاطها من داخل القصر الملكي بالرباط".

وبحسب موقع "هسبرس" تعود الصورة المعدلة إلى صانع المحتوى المصمم الغرافيكي طه حوسيني، الذي خرج بتوضيح بعد الانتشار الواسع للصورة، قائلا عبر صفحته على "إنستغرام" إن "الصورة ليست حديثة كما يتم الترويج له، وهي معدلة من إبداعي لكوني أشتغل في هذا المجال، وجاءت لأنني أكن الحب والاحترام لملكنا".

ونبه بعض المحامين المغاربة إلى تداول الصورة دون التوضيح أنها معدلة وليست رسمية، خاصة وأن الظهير الشريف "يضبط استخراج صور العاهل المغربي وأنجاله وصور أصحاب السمو الملكي".

وينص الظهير في الفصل الأول على أن "الصور الفوتوغرافية والنقوش والتخطيطات والألواح الزيتية والأختام والمنحوتات والطوابع والتماثيل التي تمثل فيها جلالتنا أو أصحاب السمو الملكي وبصفة عامة جميع ما يستخرج منها، لا تذاع ولا تعرض ولا تقدم للبيع ولا تباع إلا بإذن سابق يسلمه مدير الديوان الملكي، بعد أن تعرض عليه نماذج أو نظائر من الصور المطلوبة".

وشدد المصدر ذاته على أن "الإذن المذكور لازم أيضا لنشر رسوم أو صور لجلالتنا أو أصحاب السمو الملكي على صفحات المناشر والمطبوعات الصادرة لغاية اجتماعية أو سياسية أو تجارية".

وقال سعيد معاش محام بهيئة الدار البيضاء، إن "نشر الظهير على صفحتي تزامنا مع الانتشار الواسع للصورة ليس غرضه تطبيق العقاب، بل تحسيس المواطنين بترويج الصورة دون توضيح أنها معدلة".

وأضاف أن عصر الذكاء الاصطناعي وترويج الصور لا يمكن لأحد أن يعرف تداعياته، لافتا إلى أن "هاته مناسبة لنطالب بقناة رسمية منتظمة تنشر صور عاهلنا، خاصة وأن جل المغاربة متشوقون ومتحمسون لرؤيته".

واعتبر المتحدث ذاته أن "ترويج أية صورة للعاهل المغربي باستخدام التقنيات الرقمية، يجب أن تحمل توضيحا بأنها ليست رسمية، وأيضا توقيع صاحبها"، مبينا أن "ما حدث يوم أمس أن عديدين منهم شخصيات معروفة روجوا ذلك دون توضيح، ودون توقيع صاحب الصورة الذي اضطر للخروج بتوضيح مهم".