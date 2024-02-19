موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة في إطار منافسات الدوري الانجليزي وذلك أمام برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة من منافسات بطولة البريميرليج.

ويبحث مانشستر سيتي عن استعادة التوازن بعد السقوط في فخ التعادل أمام تشيلسي في الجولة الماضية، حيث يمنحه الفوز فرصة لتقليص الفارق مع ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53و بفارق 4 نقاط عن ليفربول في حين يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتلعب مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستاد الاتحاد" ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المغربي جواد بدة.

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports HD 2، وقناة beIN Sports HD 3 TR.