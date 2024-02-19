جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الإسماعيلي و الزمالك

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي و الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية .

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية، مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

يشهد تشكيل الزمالك اليوم ظهور الصفقات الجديدة، كما يسجل لقاء اليوم الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي، حمزة المثلوثي، محمود علاء، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبدالرازق شيكابالا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري:

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري:

تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورت 1.