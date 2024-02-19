محافظ أسوان يلتقي بلجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب

نعمل على قلب رجل واحد فى تكامل وتناغم كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعة ، مع سرعة التفاعل مع المطالب الجماهيرية ، وجبر خواطر البسطاء بما يصب فى صالح المواطن ، ويلبى إحتياجاته ، ويحقق المصلحة العامة بأفكار ورؤى مستنيرة خارج الصندوق ، مع تعظيم إيرادات الدولة ، والسعى المتواصل لزيادة الحركة السياحية وفقاً لرؤية مصر 2030 .

كان هذا أبرز ما تم تناوله فى لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع أعضاء لجنة مجلس النواب للإعلام والثقافة والأثار برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة ، وبحضور أعضاء مجلس النواب بأسوان جابر أبو خليل ، وريهام عبد النبى ، وقد إستعرض اللواء أشرف عطية ملحمة من الإنجازات فى قطاع التطوير والتجميل التى شهدتها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون فى أبهى صورها بشكل نموذجى وراقى ومبهر أمام ضيوفها من الأفواج السياحية والزائرين ، وذلك وسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وهو الذى سبقه تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد البنية التحتية.

فضلاً عن المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل بما يساهم فى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، مؤكداً على أكتمال مشروع التحول الرقمى ومنظومته مما يصب فى مصلحة المشروعات الثقافية والسياحية ، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتدريب العاملين بالقطاع السياحى على رافد جديد وهو سياحة مشاهدة الطيور لإستغلال مقوماتها الطبيعية ، وتخصيص أقسام بمستشفيات التأمين الصحى للعلاج السياحى ، والإرتقاء بالسياحة العلاجية والنقاهة ، وتدريب السكان المحليين للقيام بتلك العلاجات على أسس علمية ، وهو ما توازى مع تنفيذ مشروع تطوير شامل وإبراز الهوية البصرية على مختلف المواقع التى تم تطويرها ، وجارى العمل على إكتمال الممشى الزجاجى بكورنيش النيل ، علاوة على الزخم الثقافى والفنى والمتمثل فى العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية الدويلة ، ومنها أيادى مصر للحرف التراثية ، والتمور ، وأسوان الدولى الحادى عشر للثقافة والفنون ، والمحافظات الحدودية ، وتعامد الشمس .

وأشار أشرف عطية بأنه تكامل مع ذلك إنجاز بعض المشروعات الثقافية مؤخراً كمكتبة مصر العامة ، والدورة الـ 28 للسمبوزيوم ، إلى جانب مشروعات وأفكار مستقبلية يتم دراستها مثل أوبرا نفرتارى للمؤلف الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، وإستراحة نقطة مدار السرطان على طريق أسوان / أبو سمبل البرى ، فضلاً عن تنظيم مهرجان أفلام المرأة ، لافتاً إلى أن المحافظة تقوم أيضاً برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية والأثرية من خلال رفع البنية التحتية والطرق والمداخل والمبانى المحيطة ، وتطبيق المنظومة الرقمية لتأمين الطرق والمركبات والأفراد ، وتولى المحافظة أيضاً عناية كبيرة ، وإهتمام بالبيئة الخضراء والطاقة النظيفة من خلال تحويل سيارات التاكسى للعمل بالغاز الطبيعى ومشروع الطاقة الشمسية فى بنبان وفارس ، ومن جانبهم أشاد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والأثار بالفكر والوعى المتحضر والراقى لمحافظ أسوان ، والجهود المكثفة التى تم بذلها من فريق العمل المعاون له مما ساهم فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية لمسوها على أرض الواقع من خلال زياراتهم للمواقع المختلفة.

فضلاً عن ما لمسوه من المواطنين لإحترامهم لشخص المحافظ ، فى ظل إهتمامه وحرصه على جبر خواطهم من خلال التفاعل المباشر مع مطالبهم ومشاكلهم ، وتكليف المسئولين بالحل الفوري لها ، وتسخيره لكافة وسائل التواصل لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل ، معبرين عن شكرهم للواء أشرف عطية لحفاوة الإستقبال ، وتدخله بشكل مباشر لحل أى ملاحظات تم رصدها ، ومن بينها إستثناء المناطق والمزارات السياحية والأثرية من منظومة تخفيف الأحمال لضمان إنتظام التيار الكهربائى بها ، وبالتالي إستمتاع السائحين بها.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة والهدايات التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية لأعضاء اللجنة، والذين قاموا على مدار 4 أيام بتفقد العديد من المناطق الأثرية والمواقع الثقافية ، فضلاً عن مشاركتهم فى المهرجانات التى شهدتها أسوان خلال الفترة الحالية .