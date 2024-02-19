أشرف صبحي: كل الشكر والتقدير لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك على هذه المبادرة لخدمة الصالح العام والكرة المصرية

وزير الرياضة يُثني ويُشيد بمبادرة قطبي الكرة المصرية

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير والامتنان؛ لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك علي هذه المبادرة الوطنية، بهدف خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة، مع وجود كل الاحترام والتقدير لكلا الجانبين.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وحضور كامل مجلسي الإدارة؛ إنما ينم علي عهد جديد للرياضة المصرية، ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأجواء الإيجابية التي شهدتها زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلي نادي الزمالك، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.

وشهدت الزيارة منح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك درع تذكاري يحمل أسم العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الراحل، للكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على هامش زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء ظهر اليوم الاثنين.

وبعدها قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنح شعار ناديه للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في استقبال وفد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي ضم كل من، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومحمد الغزاوي ومي عاطف ومحمد سراج الدين.

وتأتي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك لترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.