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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بنات المعاهد الأزهرية بالمنيا الأول جمهورياً في العروض الرياضية

فريق بنات المعاهد
فريق بنات المعاهد الأزهرية بالمنيا

حصد فريق بنات المعاهد الأزهرية بمحافظة المنيا ، المركز الأول فى العروض الرياضية، و فريق العروض الرياضية بنين للمدارس الرياضية بالمنيا ، حصل على  المركز الثاني على مستوى الجمهورية ، والممثلين لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا .

 

والتى تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الطلابي الرياضي ،والمنفذ من قبل إدارة الرياضة بالمديرية بالتنسيق مع المدارس الرياضية الاعدادية والثانوية بالمنيا، وتقدم مندى محمد عكاشة وكيل وزارة  الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، والوكلاء والمعاونين وجميع العاملين بالمديرية وإدارة الرياضة ، بخالص التهنئة لفرق المنيا متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح ، خلال الأعوام القادمة وبجميع المسابقات.

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