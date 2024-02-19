بنات المعاهد الأزهرية بالمنيا الأول جمهورياً في العروض الرياضية

حصد فريق بنات المعاهد الأزهرية بمحافظة المنيا ، المركز الأول فى العروض الرياضية، و فريق العروض الرياضية بنين للمدارس الرياضية بالمنيا ، حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ، والممثلين لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا .

والتى تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الطلابي الرياضي ،والمنفذ من قبل إدارة الرياضة بالمديرية بالتنسيق مع المدارس الرياضية الاعدادية والثانوية بالمنيا، وتقدم مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، والوكلاء والمعاونين وجميع العاملين بالمديرية وإدارة الرياضة ، بخالص التهنئة لفرق المنيا متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح ، خلال الأعوام القادمة وبجميع المسابقات.