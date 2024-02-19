دكتور عمرو نصار يوضح طرق التسويق بين الماضي والحاضر

قال الدكتور عمرو نصار خبير التسويق، إن طرق التسويق للمنتج المصري عديدة منها الطرق التقليدية مثل الاعلان في الصحف والمجلات، مشيرا إلى أن الاعلانات حاليا في اتجهت أكثر إلى المواقع الإلكترونية والبوابات بجانب الاعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد عمرو نصار، على أهمية زيادة الوعي بالمنتجات المصرية، حيث يساهم التسويق في زيادة الوعي بالمنتجات المصرية لدى الجمهور المستهدف، سواء في السوق المحلية أو العالمية، وهذا يساعد على زيادة الطلب على هذه المنتجات، وبالتالي تحقيق المزيد من المبيعات وزيادة الأرباح.

وقال الدكتور عمرو نصار، إن التسويق الجيد يساعد على إبراز تميز المنتجات المصرية عن المنتجات المنافسة، من حيث الجودة والسعر والتصميم، وهذا يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن فتح أسواق جديدة للمنتج المصري حيث يساعد التسويق في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري، سواء في الأسواق الإقليمية أو العالمية، وهذا يساهم في زيادة صادرات مصر من المنتجات الصناعية والزراعية والحرفية.

أضاف الدكتور عمرو نصار، أن التسويق يسهم كذلك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات من الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.