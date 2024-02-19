على هامش كأس العالم.. رئيس دولي الجمباز يهدي وزير الرياضة بدلة كاراتيه بالأحرف اليابانية

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة للدكتور إيهاب امين، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمناسبة نجاح كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 والتي استضافتها مصر من 15 وحتي 18 فبراير بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم.

وهنيء لياباني موري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على التنظيم المبهر للبطولة.

واهدي واتانابي وزير الشباب والرياضة بدلة كاراتيه مصنوعة خصيصا في اليابان وكتب عليها "الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري بالأحرف اليابانية ".

ومن جانبه تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الاتحاد الدولي على الاهداء، مؤكدا على العلاقات القوية والوثيقة بين الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة موري واتانابي، ووزارة الشباب والرياضة، وايضا الاتحاد المصري للجمباز.

كما اعرب وزير الرياضة عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبين خلال البطولة، مشيرا الى ان الاتحاد المصري للجمباز قام بطفرة كبيرة في الجمباز المصري واصبح ينافس بقوة على ميداليات في مختلف البطولات، بالاضافة إلى مشاركته في دورة الالعاب الاولمبية الماضية.

واكد رئيس الاتحاد الدولي للجمباز أن العلاقات بينه وبين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قوية وتجمع بينهما صداقة كبيرة، لذلك حرص على تقديم بدلة الكاراتيه إيمانا بالدور الكبير الذي يقوم به من أجل دعم رياضة الجمباز في مصر بالاضافة إلى جميع الرياضات الآخرى.