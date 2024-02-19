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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد لقاء الأهلي الأفريقي المقبل بدوري الأبطال

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ضيفًا على  نظيره ميدياما الغني في تمام السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل لحساب الجوله الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً صداره ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بينما يأتي فريق ميدياما الغاني رابعا واخيرا برصيد اربع نقاط.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكه قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقيه القارية على صعيدي الانديه والمنتخبات.

وتتوجه بعثه الفريق الاحمر إلى غانا مساء بعد غد الاربعاء بناء على تعليمات السويسري مارسيل كوره كولر الذي قرر تاجيل السفر وترحيله لمده 24 ساعة بعد ان كان مقررا له مساء الغد.

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