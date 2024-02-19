الإثنين 19 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 36 متهما

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 38 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهما) وذلك على النحو التالى:

 

(4) بنادق آلية.

بندقيتين خرطوش، وطبنجتين.

(30) فرد محلى .

(238) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(216) قطعة سلاح أبيض.

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