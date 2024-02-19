رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز: مصر أبهرتني بتنظيم كأس العالم  القاهرة 2024

أشاد جيمس بلاتيو رئيس اتحاد فرنسا للجمباز بالتنظيم المبهر لكأس العالم للجمباز الفني في مصر مؤكدا أن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة دكتور ايهاب أمين بذل مجهود خرافي لخروج البطولة بهذا الشكل العالمي الذي شاهده الجميع .

وقال جيمس أن البطولة شهدت منافسة قوية تليق بالتنظيم الرائع للبطولة حيث شاهدت منافسات ترتقي لمستوي أولمبياد وليست كأس عالم.

وأضاف جيمس أن اللاعبين المصريين تطوروا بشكل مذهل وينافسون بشراسة وسينافسون بقوة فى المرحلة المقبلة من بطولات العالم للتأهل لأولمبياد باريس 2024

وعن استضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورة الألعاب الاولمبية القادمة قال جيمس أن فرنسا تعمل على قدم وساق من أجل تنظيم الحدث الأكبر في العالم متمنيا أن يخرج بالشكل المطلوب ويحقق نجاح مبهر كما راينا في بطولة كأس العالم القاهرة 2024.

واستضافت مصر كأس العالم للجمباز الفني التيً أقيمت ضمن سلاسل بطولات العالم المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري

وشهدت نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.