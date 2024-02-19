كاسبرسكي: الشرق الأوسط يدفع ثمن المخاطر السيبرانية للربط البيني والاندماج في الاقتصاد العالمي

قال يفجيني جونشاروف رئيس فريق الاستجابة لحالات الطوارئ في شركة كاسبرسكي، إن أفريقيا رائدة في التعرض للتهديدات السيبرانية، و40% من أجهزة الكمبيوتر قد تعرضت لتهديد.

أضاف أنه في عصر الرقمنة تأتي الكثير من الشركات للعمل في أفريقيا لكنها تستخف بأهمية الأمن السيبراني لذلك فهي معرضة بشكل أكبر للمخاطر.

أشار إلى انخفاض ثقافة الأمن السيبراني، موضحاً أن 7.55% من أجهزة الكمبيوتر OT معرضة للتهديدات عبر USBs-20X في أوروبا الغربية، و7.2% من أجهزة الكمبيوتر العاملة بالتقنية التشغيلية تواجه فيروسات متنقلة.

لفت إلى أن 9.1% من أجهزة الكمبيوتر OT - 7.7X تعرضت بشكل مفرط لبرامج التجسس، في أمريكا الشمالية.

أكد أن هناك بعض المشكلات تتعلق بالثقافة فيما يخص الأمن السيبراني في أفريقيا، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تدفع ثمن المخاطر السيبرانية للربط البيني والاندماج في الاقتصاد العالمي.

أوضح أن هناك مخاطر عالية للهجمات المستهدفة عبر التصيد الاحتيالي، مشيراً إلى أن 92% من أجهزة الكمبيوتر العاملة بالتقنية التشغيلية مكشوفة.