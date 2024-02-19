كاسبرسكي: نواجه 400 ألف تهديد سيبراني جديد

قال فلاديمير داشينكو، عالم بيانات رئيس في شركة كاسبرسكي، أهمية الوعي بالأمن السيبراني منذ الطفولة وكيفية التعامل مع الهواتف الذكية.

أضاف لدينا عمل مع الجامعات في المملكة العربية السعودية وكان لدينا مشروع مع إحدى الجامعات المصرية، لدينا برامج تدريبية في مقر كاسبرسكي لتطوير مهاراتهم.

تابع كان هناك انتقال للبشرية من النظام العادي للأتمتة وكان هناك خوف من فقدان الوظائف ولكن بدأنا في تعلم مهارات جديدة ومن ثم وظائف جديدة ويمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي وعلينا أن نكون خلاقين في كاسبرسكي نستخدم الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 10 سنوات لتحديد البرامج الخبيثة

أشار إلى أن هناك 400 ألف تهديد جديد ويستحيل متابعته بشريا من دون مساعدة الذكاء الاصطناعي.