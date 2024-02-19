كاسبرسكي للمستخدمين: لا تثقوا في ChatGpt بنسبة 100%

قال فلاديسلاف توشكانوف، رئيس الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة كاسبرسكي، إن العالم يشهد تحولا سريعا في الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال ChatGpt يمكنه كتابة مقال بالنيابة عنك.

أضاف توشكانوف أن الأشخاص يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بكثرة، مشيراً إلى أن 95% من المديرين التنفيذيين قالوا إن موظفاً واحداً على الأقل يستخدم الذكاء الاصطناعي.

قال للمستخدمين: “لا تضع أبدًا ثقتك بنسبة 100% في مخرجات برنامج الدردشة الآلية. قم دائمًا باستشارة المصادر، خصوصا في المجالات المهمة”.

تابع: "كشركة، تأكد من تعديل المدخلات والمخرجات، والحد من الاستقلالية واتباع الإرشادات (OWASP، MITRE).‏