أمين حسبيني: كاسبرسكي تطرح حلولاً باستخدام الذكاء الاصطناعي منذ 20 عاما

قال أمين حسبيني كبير الباحثين في شركة كاسبرسكي إن الذكاء الاصطناعي أصبح في غاية الأهمية وحاجة ملحة في جميع الأعمال.

أضاف أن الذكاء العاطفي محاكاة للذكاء الإنساني وله القدرة على الفهم والتعلم وتطبيق ذكائه على نطاق واسع مثل الإنسان.

أوضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتعلم أنماط وبنية بيانات التدريب المدخلة الخاصة به ثم يقوم بإنشاء بيانات جديدة لها خصائص مماثلة.

أشار إلى أن Kaspersky تستخدم خوارزميات ML، وهي مجموعة فرعية من Al، في حلولها منذ ما يقرب من 20 عامًا.

تابع أن حماية NextGen متعددة الطبقات من Kaspersky تستخدم أساليب ML‏ على نطاق واسع في جميع مراحل مسار الكشف - بدءًا من أساليب التجميع القابلة للتطوير المستخدمة في المعالجة المسبقة لتدفق الملفات الواردة في البنية التحتية إلى نماذج الشبكات العصبية العميقة القوية والمدمجة للكشف عن السلوكيات التي ستعمل مباشرة على أجهزة المستخدمين.

أكد أن هذه التقنيات تساعد في الوصول إلى معدل إيجابي منخفض للغاية وقوة لخصم محتمل.

أشار إلى وجود 8 مليون بريد تصيد، وقد ارتفعت معدلاتها في شهر أكتوبر تزامناً مع بعض الأحداث مثل الهالوين والجمعة السوداء.