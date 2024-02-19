50% من خبراء الأمن السيبراني يعترفون بأخطاء بسبب نقص المعرفة

في ضوء الأخبار الأخيرة الصادرة عن دراسة عالمية جديدة بتكليف من كاسبرسكي، يعترف أكثر من 50 بالمائة من العاملين في مجال الأمن السيبراني بارتكاب أخطاء في وقت مبكر من حياتهم المهنية بسبب الافتقار إلى المعرفة النظرية أو العملية. وقد أدى هذا النقص في المعرفة إلى حالات فشل مثل استخدام كلمات مرور ضعيفة، وإهمال إجراء النسخ الاحتياطية في الوقت المناسب، والفشل في تحديث البرامج. كما وجدت الدراسة أن المؤسسات عانت من حوادث سيبرانية بسبب نقص موظفي الأمن السيبراني المؤهلين، مما ساهم في النقص الحاد في المتخصصين في مجال أمن المعلومات في جميع أنحاء العالم. أدى هذا النقص، بالإضافة إلى الفجوة العامة في مهارات الأمن السيبراني، إلى أن ما يقرب من نصف محترفي InfoSec يستغرقون أكثر من عام ليشعروا بالراحة في أدوارهم الأولى في مجال الأمن السيبراني.

أهمية الإعداد والتعلم المستمر

تؤكد مارينا ألكسيفا، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في Kaspersky، على أهمية عملية الإعداد الشاملة مع التركيز على التعلم من الأقران. وتسلط الضوء على حاجة الشركات إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتحسين مهارات موظفيها، حيث قد يكون لدى العديد من الموظفين في السوق مهارات عملية محدودة أو لديهم فجوات في معرفتهم. تستثمر Kaspersky باستمرار في تعليم موظفيها في الشركة، وتعزيز قدرات الموظفين، وتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر. تؤكد ألكسيفا أيضًا على أهمية سد فجوة المواهب الحالية في مجال الأمن السيبراني من خلال توفير دورات تدريبية فردية وشركات رائدة في الصناعة لمحترفي تكنولوجيا المعلومات.

التغلب على التحديات الأولية في الصناعة

وتكشف الدراسة أيضًا أن ما يقرب من نصف المتخصصين في مجال أمن المعلومات استغرقوا أكثر من عام ليشعروا بالراحة في أدوارهم الأولى في مجال الأمن السيبراني. وهذا يسلط الضوء على التحديات الأولية التي يواجهها خبراء الأمن السيبراني عند انضمامهم إلى الصناعة. على الرغم من الفجوة في القوى العاملة في الصناعة السيبرانية، يزعم العديد من المشاركين أنهم أجروا ثلاث مقابلات فاشلة أو أكثر قبل أن يتم اختيارهم لوظيفة في مجال أمن المعلومات. وهذا يؤكد على حاجة المؤسسات إلى توفير عمليات تأهيل شاملة وفرص التعلم المستمر لمساعدة المتخصصين في مجال الأمن السيبراني على التغلب على هذه التحديات الأولية.