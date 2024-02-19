كاسبرسكي تكشف عن أول هجمة فدية في التاريخ

قال ماهر يموت باحث أمني أول في مجال الأبحاث والتحليلات العالمية في كاسبرسكي، إن هجمات الفدية ليست حديثة العهد، وأول هجمة فدية كانت في عام 1532.

أضاف يموت، أن ثاني أكبر هجمة فدية كانت في عام 1874، تليها في عام 1989، ومنذ عام 2010 اختلف شكل هجمات الفدية وبدأنا نرى زيادة كبيرة في أعداد الضحايا.

تابع يموت أن برامج الفدية تستهدف الحصول على المال من خلال تحديد الضحية وإصابة النظام أو المستخدم في الكيان المستهدف، ثم تشفير بيانات المستخدمين وتطبيق نقاط الضغط، وتدفع الضحية الفدية إذا لم يكن هناك خيار آخر.

أشار إلى أنه تم تقييم حوالي 7500 ضحية بين عامي 2022-2023، وزيادة بنسبة 30% تقريبًا في مجموعات برامج الفدية، بالإضافة إلى زيادة بنحو 70% في الضحايا المصابين على مستوى العالم.

لفت إلى أن أعلى 10 دول استهدافا لعام 2023، هي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، أستراليا، إسبانيا، البرازيل، الهند.

أكد أن القطاعات استهدافا لهجمات الفدية هو قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البناء، ثم قطاع الرعاية الصحية.