كاسبرسكي: 58% من الأعمال تتم عبر الهواتف الذكية

قال ديمتري جالوف رئيس فريق البحث والتحليل في شركة كاسبرسكي، إن 58% من الأعمال أصبحت تتم عبر الهواتف الذكية.

أضاف جالوف أن 51% مستخدمي الهواتف الذكية متصلين بشبكة الإنترنت في المنطقة، مشيراً إلى نظام أندرويد هو الأكثر شهرة في العالم يليه iOS.

تابع أن عدد التهديدات ارتفع في الشرق الأوسط وأفريقيا، ففي عام 2023 شهد نمواً على مستوى تركيا.

أوضح بعض من هذه التهديدات منها الإعلانات وحصان طروادة، مشيراً إلى أن تركيا أكثر دول العالم تتعرض للفيروسات لانتشار التطبيقات الذكية.

أشار إلى 381 ألف برمجية تجسس، بالإضافة إلى 78% نموا في برامج الملاحقة من يوليو إلى ديسمبر 2023.

أشار إلى الهجوم المستهدف على أجهزة iOS‏، ومنها عدوى النقر الصفري.

أوضح أن الجهاز يتلقى رسالة iMessage‏ غير مرئية تحتوي على مرفقات ضارة، ومن دون تفاعل المستخدم، يبدأ استغلال ‏iMessage في تنفيذ تعليمات برمجية ضار، ويقوم هذا الكود بتنزيل عدة مراحل من عملية الزرع واحدة تلو الأخرى، كما يكتسب ممثل التهديد السيطرة الكاملة على الجهاز وبيانات المستخدم المخزنة، ويتم حذف كافة الآثار أثناء الإصابة.