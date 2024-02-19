كاسبرسكي: ثغرة اليوم صفر تخترق هواتف آيفون بسهولة

قال أمين حسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي، في شركة كاسبرسكي ‏Kaspersky‏، إن هناك دوافع كثيرة للهجمات السيبرانية منها أسباب اقتصادية أو أخرى سياسية.

أضاف حسبيني أن هجمات الفدية تتطلب دفع مبالغ مالية ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك.

تابع حسبيني أنها تمطر تهديدات تتعلق بالإنترنت وخارج الإنترنت وفي شركة كاسبرسكي نشهد العديد من التهديدات، مشيرا إلى تعرض المنطقة إلى العديد من الهجمات سواء القطاع المصرفي.

أوضح أننا أمام تحديات جديدة وأدوات جديدة لمواجهة المجرمين السيبرانين، مشيرا إلى أن ثغرة "اليوم صفر" غير معروفة بعد ويتم استغلالها بلا حدود، ويمكن من خلالها اختراق أجهزة آيفون بكل سهولة.

تابع أن أكثر البلدان استهدافا منها تركيا ومصر والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا.