صورة جديدة للرياضة المصرية .. الزمالك يعلق على زيارة مجلس الأهلي (فيديو)

علق هشام نصر، نائب رئيس الزمالك،على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيارة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين، موعدًا للزيارة.

وقال هشام نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، مساء الأحد،إن العلاقة بين الأهلي والزمالك الآن مبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الناديين معا سيصدران صورة جديدة للرياضة المصرية.

الجميع يتمنى الهدوء بين الأهلي والزمالك لصالح الرياضة المصرية

وتابع نائب رئيس الزمالك: "الجميع يتمنى الهدوء بين الأهلي والزمالك لصالح الرياضة المصرية، وستكون هناك زيارات متبادلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب رئيس الزمالك أن تبادل الاحترام والثقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك أمر هام، موضحا أنه تم الاتفاق على فتح صفحة جديدة بين الأهلي والزمالك، فالاحترام مطلوب من الطرفين لتصدير صورة جديدة على الكرة المصرية.

واختتم هشام نصر: “يوجد رضا على الزيارة من الجماهير، وهذا ما كان يحدث سابقا، فمن المفترض أن نكون قدوة لمشجعينا”.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا حول زيارة مجلس إدارة الأهلى المقرره غدا فى الثانيه عشره ظهرا والتى جاءت بناءا على دعوة المجلس الحالى بعد نجاحه فى الانتخابات وكان نص البيان

"يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.