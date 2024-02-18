LG G4 و Samsung S95D.. أي تلفزيون OLED أفضل؟

كشف جميع أكبر وأفضل صانعي أجهزة التلفاز عن تشكيلتهم لعام 2024 في معرض CES التكنولوجي في يناير، بما في ذلك LG وSamsung.

تقوم كلتا الشركتين التقنيتين بطرح أجهزة تلفزيون لتناسب مجموعة من نقاط الأسعار والتفضيلات. ولكن غالبًا ما تكون الشاشات الأكثر تميزًا هي التي تتمتع بالتطورات التقنية الأكثر إثارة وترقيات الأداء والمواصفات التنافسية.

هذه الشاشات المتميزة هذا العام هي LG G4 وSamsung S95D. ولكن كيف سيتم مقارنة هذين التلفازين؟ وما هو التلفزيون المتطور الذي سيكون مناسبًا لك ولمنزلك؟ حسنًا، لن نعرف على وجه اليقين حتى نحظى ببعض الوقت العملي الجاد مع كلا التلفازين، لكن يمكننا تقديم بعض التخمينات الجيدة.

يتبع LG G4 جهاز LG G3، الذي كان واحدًا من أفضل تلفزيونات OLED في عام 2023، وكان يتمتع بمزيج من السطوع العالي وأهم ميزات الألعاب والتصميم المتميز. نحن متحمسون لرؤية ما يخبئه جهاز G4، لأنه يعد بتعزيز الأداء وسهولة الاستخدام. لكن نموذج العام الماضي رفع المستوى.

يتبع Samsung S95D هاتف Samsung S95C. مثل LG G3، كان هذا واحدًا من أفضل أجهزة التلفاز أداءً في العام الماضي. لقد كان خيار OLED المتميز لدينا في أفضل دليل تلفزيوني لدينا. لقد كان تلفزيونًا مثيرًا للإعجاب مع صورة مشرقة وملونة ومجموعة كبيرة من الميزات الرائعة، خاصة للاعبين.

قد لا نتمكن حتى الآن من تحديد التلفزيون الذي نوصي به. ولكن، بناءً على ما نعرفه حتى الآن والنماذج السابقة، أيهما من المحتمل أن يكون التلفزيون الأفضل، LG G4 أم Samsung S95D؟

ليس لدينا أي تفاصيل رسمية عن الأسعار أو تواريخ إصدار LG G4 أو Samsung S95D حتى الآن.

ومع ذلك، تم إصدار LG G3 في مارس 2023، مما يعني أننا نتوقع تاريخ إصدار مشابهًا إلى حد ما لـ G4. قد يرتفع سعر G4 مع الأداء والترقيات التقنية، ولكن كدليل عام، تكلفة LG G3 هي:

55 بوصة: 2099 دولارًا / 1999 جنيهًا إسترلينيًا / 4195 دولارًا أستراليًا

65 بوصة: 2799 دولارًا / 2699 جنيهًا إسترلينيًا / 5295 دولارًا أستراليًا

77 بوصة: 3999 دولارًا / 4299 جنيهًا إسترلينيًا / 8395 دولارًا أستراليًا

83 بوصة: 5,799 دولارًا / 5,999 جنيهًا إسترلينيًا / 10,995 دولارًا أستراليًا

على الرغم من أنها تفاصيل أسعار LG C3، إلا أننا نعلم أنه ستكون هناك شاشة جديدة بحجم 97 بوصة لهاتف LG G4. من حيث السعر، تقع سلسلة G أسفل سلسلة M. لذا فهي واحدة من أفضل شاشات OLED للعلامة التجارية.

في العام الماضي، انخفض سعر هاتف LG G3 ولكنه كان مرتفعًا مقارنة ببعض شاشات OLED الأخرى. ومع ذلك، فقد ظلت أيضًا ذات أسعار تنافسية مقارنة بمواصفات Sony A95L وSamsung S95C. على الرغم من أننا، في مراجعتنا لـ LG G3، قلنا أنه بقدر ما أحببنا G3، إلا أنه لا يشعر بقيمة جيدة مثل Samsung S95C.

إنها نفس القصة بالنسبة لـ S95D. ليس لدينا تفاصيل رسمية عن أسعار Samsung OLED حتى الآن، ولكن يمكننا التكهن بناءً على سعر S95C، والذي يكلف:

55 بوصة: 2499 دولارًا / 2399 جنيهًا إسترلينيًا / 3999 دولارًا أستراليًا

65 بوصة: 3299 دولارًا / 3599 جنيهًا إسترلينيًا / 4999 دولارًا أستراليًا

77 بوصة: 4,499 دولارًا / 5,099 جنيهًا إسترلينيًا / 7,999 دولارًا أستراليًا

من المرجح أن يكون سعر الطراز الأحدث مشابهًا. ولكن هناك بعض التقنيات الجديدة المستخدمة، مثل الجيل التالي من لوحة QD-OLED من سامسونج وشاشة مضادة للتوهج، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون نفس تلفزيون العام الماضي أو أعلى قليلاً.

لنبدأ بما نعرفه حتى الآن عن هاتف LG G4. هناك لوحة OLED من الجيل التالي MLA (Micro Lens Array) تأتي بأحجام 55 و65 و77 و83 بوصة من G4s (لم يتم العثور على 83 بوصة في هذه اللوحة مع G3)، وهو أمر متوقع لجلب ترقية السطوع. ومع ذلك، سيتم تفويت الشاشة مقاس 97 بوصة.

يوجد أيضًا معالج Alpha 11 جديد في كل من تلفزيونات LG G4 وLG M4 الجديدة. تعد LG بأن هذا سيوفر لنا أربعة أضعاف قوة معالج Alpha 9 الموجود في تلفزيونات LG C4 الجديدة.

نحن نعلم أيضًا أن هاتف LG G4 سيأتي مع الإصدار الجديد من نظام التشغيل webOS من LG، مثل جميع أجهزة تلفزيون 2024 الخاصة بالعلامة التجارية. سيشمل ذلك البطاقات السريعة، وهي عبارة عن محاور على الشاشة الرئيسية للتلفزيون لفئات التطبيقات، مثل الرياضة والألعاب. هناك أيضًا ميزة جديدة للتعرف على الهوية الصوتية، مما يسمح لك بالتبديل بين ملفات تعريف المشاهد باستخدام الأوامر الصوتية.

أحد أكبر المخاوف التي واجهناها مع هاتف LG G3 هو أنه لم يأتي مع حامل. لكن يأتي G4 مزودًا بحامل لكل من الإصدارين 55 و 65 بوصة من G4، وتأتي الطرازات الأكبر مزودة بحامل حائط. قد يبدو هذا بمثابة ترقية صغيرة، ولكنه سيكون مهمًا عند مقارنة هذا التلفزيون بالخيارات الأخرى.

سيحصل معدل التحديث لجهاز LG G4 على ارتفاع من 120 هرتز إلى 144 هرتز في C3. أخبار جيدة للاعبي الكمبيوتر. كما أنه لا يزال يحتوي على أربعة منافذ HDMI 2.1 وقائمة LG Game Optimiser وALLM وVRR. وتشمل المواصفات البارزة الأخرى HDR10 وHLG وDolby Vision.

لا نعرف الكثير عن الميزات الجديدة الموجودة في Samsung S95D. ولكن مما يمكننا قوله حتى الآن، فهو سيقدم ما هو أكثر من كافٍ للتنافس مع هاتف LG G4.

يحتوي هاتف Samsung S95D على لوحة شاشة QD-OLED من الجيل الثالث من سامسونج، والتي ستكون الأكثر سطوعًا من سامسونج حتى الآن. سيكون لها أيضًا طلاء مضاد للانعكاس للحصول على صور أكثر حيوية ووضوحًا.

مثل LG G4، يعد Samsung S95D خيارًا قويًا آخر للاعبين. سيحتوي على Game Bar 4.0 المحدث من سامسونج مع وضع AI Auto الجديد، باستخدام الذكاء الاصطناعي لضبط إعدادات الألعاب وملاءمة نوع كل ما تلعبه بشكل أفضل. يمكننا أيضا السابقين يمكنك توقع العديد من أفضل ميزات الألعاب في S95C أيضًا، مثل التوافق مع 4K و144 هرتز وAMD FreeSync Premium Pro وأربعة منافذ HDMI 2.1.

كما هو الحال مع جميع أجهزة تلفزيون سامسونج، لا يوجد دعم Dolby Vision على جهاز S95D، وهو ما يتوفر في هاتف LG G4 أعلاه. ومع ذلك، ستحصل على دعم HDR10+ وHDR10 وHLG.