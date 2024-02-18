مارك زوكربيرج يكشف أسباب تسريح شركات التكنولوجيا الموظفين

لدى مارك زوكربيرج نظرية حول سبب عدم تباطؤ عمليات تسريح العمال في مجال التكنولوجيا: تدرك الشركات أنه على الرغم من كونها مؤلمة، إلا أن هناك فوائد لكونك "أصغر حجمًا".

وفي مقابلة مع البودكاست الخاص بـ Morning Brew Daily والتي نُشرت يوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta إن الشركات لا تزال تتكيف مع حقبة ما بعد الوباء. كما ناقش المنافسة مع شركة آبل ومواضيع أخرى في مقابلة واسعة النطاق.

خلال الوباء، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية إلى أعلى المستويات، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإعلان عبر الإنترنت. ولكن مع عودة الناس إلى المتاجر وتعديل الاقتصاد، انحسر نمو المبيعات وعادت أسعار الإعلانات إلى الأرض. أدركت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة ميتا، أنها قامت بتوظيف أكثر من اللازم واضطرت إلى إجراء تخفيضات كبيرة.

وكانت تلك هي الموجة الأولى من تسريح العمال.

وقال زوكربيرج في المقابلة عندما سئل عما إذا كان تسريح العمال في مجال التكنولوجيا له علاقة بطفرة الذكاء الاصطناعي: "فيما يتعلق بتسريح العمال وأشياء من هذا القبيل، أعتقد في الواقع أن ذلك كان بسبب الشركات التي تحاول التغلب على فيروس كورونا".

ماذا يأتي بعد ذلك

وقال زوكربيرج إن الشركات لم تعد تقلص حجم موظفيها لمجرد الإفراط في التوظيف، بل إنها تدرك الآن أنه يمكن أن تكون هناك فوائد من أن تكون أصغر حجمًا.

وقال زوكربيرج إنه على الرغم من أن العديد من شركات التكنولوجيا كانت مترددة في البداية في إجراء التخفيضات، إلا أنها أدركت أن ذلك لا يعني النهاية.

وقال زوكربيرج في المقابلة، متحدثًا على وجه التحديد عن تسريحات ميتا السابقة للوظائف: "من الواضح أن الأمر كان صعبًا حقًا، لقد افترقنا مع الكثير من الأشخاص الموهوبين الذين نهتم بهم". "ولكن في بعض النواحي، فإن التحول إلى نوع أصغر حجمًا يجعل الشركة أكثر فعالية.

منذ أن قامت شركة ميتا بتخفيض عشرات الآلاف من موظفيها بدءاً بـ "عام الكفاءة" الذي أعلنه زوكربيرج، عادت الشركة من جديد، مع ارتفاع أسهمها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

طبقات إدارية أقل

لقد قام زوكربيرج بتقطيع طبقات الإدارة كجزء من حملة الكفاءة هذه. يقوم Instagram بإزالة مديري البرامج الفنية ويتم تقليص هذا الدور أيضًا في أجزاء أخرى من Meta.

لم تستجب Meta لطلب Business Insider للتعليق.

وقال زوكربيرج خلال برنامج Morning Brew podcast، إن الشركات لا تزال في وضع التفكير بشأن الكفاءة. يفكر الكثيرون في إعادة هيكلة الشركة، وتسوية مستويات الإدارة، والانتقال إلى نماذج أصغر حجمًا.

واصلت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل تقليص حجمها على الرغم من الأرباح القوية. وقد ذكر عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات مثل أمازون خططًا لإعادة هيكلة الشركة والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي.

لكن زوكربيرج قال إنه لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل جزءًا كبيرًا من المعادلة.

وقال: "بالنسبة لنا على الأقل، لم تكن أمور الذكاء الاصطناعي دافعًا رئيسيًا لذلك". "لقد كان الأمر أشبه في البداية بالمبالغة في البناء ومن ثم الشعور بالرغبة في القيام بأفضل عمل ممكن من خلال إنشاء شركة بسيطة."

منافسة أبل

تحدث زوكربيرج أيضًا عن التنافس الشديد بين ميتا وأبل. هناك خلاف بين زوكربيرج وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، يعود إلى عدة سنوات. وتتسابق الشركات لتصبح المنصة المهيمنة للواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وما تسميه أبل «الحوسبة المكانية».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد زوكربيرج نظارات Vision Pro الخاصة بشركة Apple في مراجعة نُشرت عبر الإنترنت.

وقال خلال برنامج Morning Brew podcast: "أنا آخذ شركة Apple على محمل الجد". "أعتقد أنها شركة جيدة. إنهم يقومون بعمل جيد."

وقال زوكربيرج إن شركة آبل من المرجح أن تعمل على تحسين سماعات الرأس الخاصة بها، ولكن من المحتمل أن تتحرك ميتا بشكل أسرع.

كما ألقى نظرة على تاريخ الحوسبة ووصف كيف تفوز المنصات المغلقة مثل نظام التشغيل iOS من Apple في بعض الأحيان.

وقال زوكربيرج: "لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور دائمًا"، مشيرًا إلى أن النهج المنفتح الذي اتبعته مايكروسوفت في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية قد انتصر في التسعينيات.

وقال "لا أعتقد أن المستقبل مكتوب على هذا بعد".