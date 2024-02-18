القمر الصناعي لفحص النفايات الفضائية يصل إلى مداره

المركبة الفضائية ADRAS-J التابعة لشركة Astroscale، وهي قمر صناعي تجريبي يمكن أن يفيد جهود تنظيف النفايات الفضائية في المستقبل، أصبحت الآن في مدارها بعد إطلاق ناجح من نيوزيلندا يوم الأحد.

تم إرسال القمر الصناعي إلى الفضاء على متن صاروخ إلكترون من Rocket Lab. ستشهد مهمتها، التي اختارتها وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) للمرحلة الأولى من البرنامج التجريبي لإزالة الحطام تجاريًا، التقاء ADRAS-J مع المرحلة العليا من الصاروخ الياباني القديم الموجود في المدار منذ عام 2009.

إن تراكم النفايات في مدار الأرض نتيجة لعقود من الرحلات الفضائية يشكل قضية تثير قلقا متزايدا، وتعمل وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على معالجتها، وفي كثير من الحالات تستعين بالشركات الخاصة لتطوير حلول محتملة. قد تكون إحدى الطرق الأكثر فعالية للتعامل مع النفايات الفضائية هي إخراجها من مدارها، أو نقلها إلى ارتفاع أقل حتى يمكن أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض.

سيكون ADRAS-J أول من يستهدف قطعة من الحطام الكبير الموجود ويحاول الاقتراب منها وتوصيفها بأمان، بالاعتماد على البيانات الأرضية لتحديد موقعها.

وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سيشق طريقه إلى الهدف ويحاول في النهاية الاقتراب بدرجة كافية لالتقاط الصور وتقييم حالته لتحديد ما إذا كان من الممكن إزالته. "ADRAS-J في الخدمة رسميًا وجاهز للقاء بعض الحطام الفضائي!" غردت الشركة. "فليبدأ العصر الجديد لاستدامة الفضاء!"