2 مليون جنيه.. سقف تمويل المشروعات عبر منصة إكسبريس ببنك مصر

فتح حساب الشركات on line مجانا وبدون مصروفات إدارية

بدأت أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطه ومتناهية الصغيرة التعامل على منصة إكسبريس للمشروعات والتى أطلقها بنك مصر الاسبوع الماضى نظرا للمزايا الكثيرة التى تتيحها المنصة لأصحاب الاعمال من الشباب ومنها إتاحة فرصه كبيره لتمويل مشروعاتهم دون وجود مخاطر عليهم. يأتى ذلك تأكيدا لدور بنك مصر الرائد فى دعم استراتيجية التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة التى تهدف إلى جمع كل أنظمه التمويل والخدمات غير المالية فى مكان واحد لتسهيل كافة السبل لعملاء المشروعات لإدارة أعمالهم وتطوير مشروعاتهم.

تهدف منصة «إكسبريس للمشروعات» إلى تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث تتيح المنصة معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات التى تساعدهم فى إدارة وتطوير أعمالهم سواء الخدمات المالية التى تتضمن أنظمة تمويل إكسبريس؛ والتى تتيح للعملاء إمكانية التقديم على أيا من أنظمة التمويل المناسبة لاحتياجاتهم أونلاين من خلال المنصة، ومنها على سبيل المثال إمكانية التقديم للحصول على تمويل إكسبريس مشروعات حتى 2 مليون جنيه مصرى بأقل المستندات وفى خلال 5 أيام عمل، كما يمكن الحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع (POS) لسهولة الحصول على مدفوعات الشركة، كما تتضمن المنصة أنظمة التمويل فى الفرع، وكافة الشراكات والعروض التى يقدمها البنك والتى يمكن للعميل الاستفادة منها فى إدارة اعماله.

كما تتيح منصة إكسبريس باقة مميزة من الخدمات الغير مالية والاستشارية لمساعدة عملائنا فى تطوير وإدارة مشروعاتهم مثل خدمات التدريب وبناء القدرات، خدمات التحليل المالى ودراسات الجدوى الاسترشادية، خدمات تيسير الحصول على تراخيص، خدمات تيسير الحصول على تمويل، ومساعدة العملاء على الوصول إلى الموردين المناسبين وسلاسل التجزئة والمشروعات فى نفس الحجم وخدمات تأسيس المشروعات واعداد نماذج وخطط عمل والتى يتم تقديمها من خلال مراكز تطوير الأعمال بمصرفنا «مبادرة رواد النيل»- برعاية البنك المركزى المصرى مع إمكانية التقديم على فتح حساب الشركات اونلاين مجانا وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب لغير عملاء بنك مصر مع متابعة الطلب اونلاين خطوة بخطوة من خلال الموقع بأبسط الإجراءات؛ وبإتمام عملية فتح الحساب يحصل عملائنا على بطاقة الخصم الفورى بإسم الشركة، هذا بالإضافة إلى توفير مركز المساعدة من خلال المنصة والذى من خلاله يستطيع أصحاب الشركات البحث عن الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا والإجابة عليها.

هذا ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول والابتكار الرقمى من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، حيث أصبحت «التكنولوجيا» اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمي، ويعمل بنك مصر جاهدا على توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطورات الموجودة على الساحة، وبما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.