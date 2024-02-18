طائرة المقاولون العرب تهزم النصر
فاز فريق المقاولون لتحت ١٥ سنة بنين للكرة الطائرة على نادي النصر بملعبه في مباراة العوده بنتيجة ٣ / ٢ وتصدر المجموعة والتأهل للدور 32 ضمن فعاليات بطولة الجمهورية.
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك
إداري كابتن/ حسام الدين محمد.
اليد يتخطى مصر للبترول
فاز فريق النادي مواليد 2006 لكرة اليد على فريق مصر للبترول بنتيجة 36 / 27 وذلك على ملعب صالة مصر للبترول ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، ويتكون الجهاز من:-
مدرب الفريق كابتن تامر مدبولي
م.مدرب كابتن شادي
إداري كابتن أحمد مختار
مدير فني كابتن عادل محمود.