طائرة المقاولون العرب تهزم النصر

فاز فريق المقاولون لتحت ١٥ سنة بنين للكرة الطائرة على نادي النصر بملعبه في مباراة العوده بنتيجة ٣ / ٢ وتصدر المجموعة والتأهل للدور 32 ضمن فعاليات بطولة الجمهورية.

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك

إداري كابتن/ حسام الدين محمد.

اليد يتخطى مصر للبترول

فاز فريق النادي مواليد 2006 لكرة اليد على فريق مصر للبترول بنتيجة 36 / 27 وذلك على ملعب صالة مصر للبترول ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، ويتكون الجهاز من:-

مدرب الفريق كابتن تامر مدبولي

م.مدرب كابتن شادي

إداري كابتن أحمد مختار

مدير فني كابتن عادل محمود.