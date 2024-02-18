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حركة فتح: الاحتلال وضع الشعب الفلسطيني أمامخياري الرحيل أو الموت (فيديو)
الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المقاولون العرب تهزم النصر

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق المقاولون لتحت ١٥ سنة بنين للكرة الطائرة على نادي النصر بملعبه في مباراة العوده بنتيجة ٣ / ٢ وتصدر المجموعة والتأهل للدور 32 ضمن فعاليات بطولة الجمهورية. 
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك
إداري كابتن/ حسام الدين محمد.

اليد يتخطى مصر للبترول

فاز فريق النادي مواليد 2006 لكرة اليد على فريق مصر للبترول بنتيجة 36 / 27 وذلك على ملعب صالة مصر للبترول ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، ويتكون الجهاز من:-
مدرب الفريق كابتن تامر مدبولي
م.مدرب كابتن شادي
إداري كابتن أحمد مختار
مدير فني كابتن عادل محمود.

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