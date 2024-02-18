لينا حداد تتصدر قائمة المطربات السوريات الأكثر تأثيرا في الوطن العربي

تُعَد المطربة لينا حداد، واحدة من المطربات السوريات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا في سوريا وخارجها، حيث ذاع صيتها في العديد من الدول العربية كالعراق ولبنان، وتصدرت قائمة المطربات السوريات الأكثر تأثيرا في الوطن العربي.

تمكنت لينا حداد، من دمج الأصول السورية مع أسلوبها المميز وإضفاء لمسة عصرية على الأغاني، حيث قدمت عددًا من الأغاني الناجحة التي حققت شهرة واسعة في سوريا وخارجها، وساهمت في إثراء التنوع الموسيقي في المنطقة.

وساهمت لينا حداد في تعزيز التطور السوري في الطرب والغناء خلال السنوات الأخيرة، والذي شهد تغيرات في الأصوات والآلات الموسيقية المستخدمة، مع الاحتفاظ بالعناصر التقليدية التي تميز هذا النوع الموسيقي.

وقد ساهمت المطربات السوريات مثل لينا حداد في دعم المشهد الموسيقي السوري والعربي من خلال تقديم أعمال فنية مميزة، تصدرت الساحة الفنية وحققت ملايين المشاهدات.