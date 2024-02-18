قمبووز.. إطلاق أحدث منصة للأطفال عبر الإنترنت لتعليم اللغة العربية

أعلنت منصة "قمبووز" التعليمية والترفيهية عن إطلاقها عبر الإنترنت كأحدث منصة إلكترونية فعّالة لتعليم اللغة العربية للأطفال بطرق ممتعة وجذابة، تُساعد على تعزيز حب اللغة العربية لدى الأطفال وتطوير مهاراتهم اللغوية وتنمية مهارات التفكير لديهم من خلال الرسوم المتحركة النابضة بالحياة، والتي تمتزج بالطبيعة الساحرة التي هي أساس الحياه للأطفال، وستكون متاحة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة (يوتيوب، إنستجرام، فيسبوك، تيك توك)، وتم الإعلان عن إطلاقها خلال مؤتمر صحفي عٌقد اليوم

بحضور القائمين على المنصة الرائدة، وهم: شيرين الأشرم، تاليا عبود، محمد عماد، EPIC 101 هاشم الصيفي وNewav Studios كريم الزنفلي وشريف عصفور.

ويشمل محتوى منصة "قمبووز" المتخصصة دروس تعليمية تفاعلية مسلية تساعد الأطفال على تعلم الحروف والكلمات والقواعد اللغوية بطرق ممتعة، وقصص تفاعلية تحفز خيال الأطفال وتُنمّي مهاراتهم اللغوية، وأيضًا أغاني وأناشيد جذابة تُعلّم الأطفال اللغة العربية بطريقة ممتعة وسهلة بمزيج رائع بين العامية والفصحى ، إضافة إلى مقاطع فيديو تعليمية تشرح مفاهيم اللغة العربية بطرق مبسطة وسهلة الفهم، فهي ترتكز أيضًا على الحياة في مصر، وتدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنها توجه نمو الطفل وتلهمه أساليب التواصل وحب الطبيعية، فيما تستهدف المهارات الذهنية والجسدية معًا بتركيز كبير على تطوير الطفل لغويًا في اللغة العربية.

من جانبها، قالت شيرين الأشرم، المعلمة التي بدأت عملها وابحاثها في رساله الماجستير وكانت تحت عنوان "المقارنة الدولية في التعليم" وهي مؤسسة منصة "قمبووز" خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المنصة الجديدة: "سعيدة بإطلاق منصة "قمبووز" التي خرجت للنور بعد مجهود كبير بذلناه جميعًا، بدأت الرحلة منذ خمس سنوات من خلال أسرتي وأطفالى فقررت أن أتبني هذا المشروع لخدمه أطفال المجتمع والذين هم شباب المستقبل ولزياده الهوية الثقافية بالوطن واللغة العربية ولإيماني التام بأن الطبيعة هي مصدر مهم للتنمية عند الاطفال وهدفنا من المنصة يكمن في إشراك العائلات بمحتوى ترفيهي وتعليمي يجعل حياه الاطفال قبل المدرسة ممتعة، وأيضًا يتناسب مع رؤيتنا التي تتم تتمثل في إنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة للأطفال الصغار يربطهم بمصر وينشر حب اللغة العربية والتعليم، ويساعدهم على تطوير مهارات القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، وينمي مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الأطفال".

وأضافت الأشرم:"أود توجيه الشكر للقائمين على المنصة الذين عملوا بكل حب وتفاني من أجل إطلاق منصة "قمبووز" الجديدة، مما ساعد في دفع المنصة نحو النمو والنجاح، خاصه محمد عماد، مؤسس استوديوهات Full Moon والذي ساهم في تطوير برامج المنصة من خلال خبرته في مجال الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد التي نعتمد عليها في توصيل رسائلنا المختلفة للأطفال بطريقة ممتعة وجذابة، كذلك الموسيقيان اللامعان ، EPIC 101 هاشم الصيفي و Newav Studios كريم الزنفلي و شريف عصفور".

بدورها، قالت تاليا عبود: " اللغة العربية تُعدّ لغة غنية ومليئة بالجماليات، إلا أنّ تعليمها للأطفال قد يشكل تحديًا للبعض. ولذلك، تبرز أهمية المنصات التعليمية المخصصة لتعليم اللغة العربية للأطفال بطرق ممتعة وجذابة، ومن هنا قررنا إطلاق منصة "قمبووز" لتقديم محتوى مُصمم خصيصًا للأطفال لإشراكهم في اللغة العربية ومشاركة الثقافة والتراث المصري، مع إنتاج محتوى تعليمي ترفيهي يملأ منازل العائلات والأسر المصرية بالموسيقى وحب اللغة العربية، وأيضًا سوف يدعم برنامج Kambooz أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونرغب في أن يستفيد منه كل من اهالي الأطفال الصغار، والحضانات، والهيئات الحكومية علاوة على ذلك المغتربين".

وأضافت: "نعلم أن 90% من عقل الطفل يتطور بحلول سن الخامسة. لذلك، تم تصميم كل رسالة وشكل ولون وقيمة مقدمة في الرسوم المتحركة النابضة بالحياة بشكل هادف لجذب انتباههم ومن أجل تعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية، فضًلا عن ذلك توجيه نمو الطفل والمهمة حب اللغة العربية، كل ذلك مع حب الثقافة والتراث العربي والمصري، ويعتمد برنامج "قمبووز" بالكامل على الحياة في مصر، من أنماط المنازل ومظهر الشخصيات التي نريد أن يشعر جمهورنا وأطفالنا بالفخر ببلدهم. علاوة على ذلك، يستخدم "قمبووز" مزيجًا من العامية والعربية الفصحى في أغانيه الممتعة والتعليمية".