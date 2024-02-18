المركبة القمرية Intuitive Machines تلتقط صوراً مذهلة

إن مركبة الهبوط القمرية التابعة لشركة Intuitive Machines في طريقها إلى القمر بعد إطلاقها دون أي عوائق يوم الخميس، لكنها تمكنت من التقاط بعض الصور المذهلة للأرض بينما كانت لا تزال قريبة من المنزل.

شاركت الشركة الدفعة الأولى من الصور من مهمة IM-1 على X اليوم بعد أن أكدت في منشور سابق أن المركبة الفضائية "بصحة ممتازة".

إلى جانب منظر الأرض وبعض صور السيلفي الجزئية لمركبة الهبوط Nova-C، الملقبة بـ Odysseus، يمكنك أيضًا رؤية المرحلة الثانية من SpaceX Falcon 9 وهي تسقط بعيدًا بعد الانفصال.



يسير أوديسيوس على الطريق الصحيح للقيام بمحاولة الهبوط على سطح القمر في 22 فبراير، ويبدو أنه يؤدي أداءً جيدًا حتى الآن.

نشر الفريق سلسلة من التحديثات على X في نهاية الأسبوع تؤكد أن مركبة الهبوط قد اجتازت بعض المعالم الرئيسية قبل هبوطها، بما في ذلك تشغيل المحرك. كان هذا بمثابة "أول اشتعال في الفضاء لمحرك الميثان السائل والأكسجين السائل"، وفقًا لشركة Intuitive Machines.