مركز شباب البرامون بطلًا للدوري وسنفا وصيفًا وطماى الزهايرة في المركز الثالث

تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بتكريم مركز شباب البرامون بعد تتويجه بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وبرعاية توتال انرجيز



وتوُج فريق مركز شباب البرامون بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة الدقهلبة، بعد تغلبه علي فريق مركز شباب سنفا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلي التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.



أكد وزير الشباب والرياضة، الإهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات والأنشطة والبرامج والفعاليات بمختلف المحافظات والتي تلقى إقبالا كبيراً من النشء والشباب.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.



وأشار الوزير إلي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



وقال صبحي :"كل االشكر والتقدير إلي كل القائمين علي تنفيذ دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، وبخاصة مع انطلاق نهائيات المحافظات، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وشركة توتال".



وحول تفاصيل دوري مراكز الشباب بالدقهلية منذ انطلاقه، أقيمت تصفيات دورى مراكز الشباب علي مستوي جميع الإدارات الخارجية بمشاركة ٩٤ فريق و مجموع مباريات ۹۱ مباراة، وصعد إلي الدوري ۲۰ فريق، بالإضافة إلي الأربعة فرق الأولي من النسخة التاسعة و تم تقسيم ال ٢٤ فريق الي أربع مجموعات تقسيم جغرافي وهي كالتالي :



حيث ضمت المجموعة الأولى منشأة البدوى - سنفا - بهوت - ميت الكرما - نوسا الغيط - بني عبيد، المجموعة الثانية : المطرية - المنزلة - النسائية - ميت سلسيل - الجمالية - كفر عبد المؤمن، المجموعة الثالثة: المخزن طماى الزهايرة ميت غراب التمد الحجر - كفر الروك ميت غريطه، والمجموعة الرابعة - البرامون شاوة - محلة دمنه الحواوشه كفر غنام منة مثل دمنه.



وصعد من كل مجموعة الأول والثاني لإقامة دور الثمانية بنظام خروج المغلوب، حيث صعد من المجموعة الأولي:- منشأة البدوي - وسنفا ومن المجموعة الثانية : كفر عبد المؤمن - والمطرية، ومن المجموعة الثالثة : المخزن- وطماى الزهايرة، ومن المجموعة الرابعة : البرامون - وشاوة.



وأقيم الدور قبل النهائي بين مراكز شباب المخزن مع سنفا والمواجهة الأخري بين مركز شباب طماي الزهايرة مع البرامون، وصعد للمباراة النهائية فريق سنفا بعد التغلب على المخزن بضربات الترجيح ٤/٥، والبرامون بعد الفوز على طماى الزهايرة ١/٥ وحقق فريق طماى الزهايرة المركز الثالث والميدالية البرونزية والحصول على جائزة المركز الثالث، بعد التغلب على المخزن ٢/٥، بإجمالي عدد المباريات بالمحافظة ١١٤ مباراة حتى النهائي.



وبلغ إجمالي عدد الأهداف المسجلة ۳۸۵ هدف، ويعد مركز شباب البرامون الأكثر احرازًا للأهداف ب٤٣ هدف، وتضمنت المباريات ٧٦ مباراة فوز و۳۸ مباراة تعادل، أكثر الفرق حصولًا على نقاط مركز شباب البرامون بأجمالي ٢٥ نقطة، والأقل الفرق حصولًا علي نقاط مش ميت سلسيل، وأقيمت المباريات على عدد ۱۸ ملعبًا من ملاعب محافظة الدقهلية.





