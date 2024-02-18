إقامة 63 شادراً تابعين للمصرية لتجارة الجملة بـ 13 محافظة بالوجه القبلي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها وكذلك في معارض " أهلا رمضان " علي مستوي الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 أشهر.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التخفيضات علي أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلي 30 ٪ عن مثيلاتها بالسوق ، موضحاً قيام شركتي الجملة ( العامة و المصرية) بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم.

ولفت المصيلحي إلي أن هناك متابعة مستمر من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلقة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية و فروع جمعيتي.

بدوره قال محمد الباهي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أنه سيتم إقامة 65 شادر لمعارض" أهلا رمضان" في القاهرة بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة.

وأوضح، أن الشركة المصرية تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن في مستوي المحافظات المتواجدة بنطاق عمل الشركة ، من خلال 14 الف بدال تموييني و4 آلاف منفذ جمعيتي، فضلاً عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة ، منوها إلي أن 80 ٪ من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري.

ولفت الباهي إلي المصرية لتجارة الجملة يتبعها 191 مخزن رئيسي و 608 ملاحق تابعة ، مؤكداً علي ميكنة و حوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيا بالشركة القابضة و وزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.

بدوره قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاقصر أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 326 الف بطاقة يستفيد منها نحو 980 ألف مواطن، مستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز المدعم، يمثلون ما يقرب من 76٪ من سكان المحافظة البالغ عددهم مليون و300 ألف مواطن.

و أضاف خلال جولة تفقدية على مخزن جملة القرنة بمدينة الاقصر، التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة احدي شركات وزارة التموين، أن الشركة لديها في المحافظة 34 فرع جملة وتجزئة ونصف جملة، ومنهم 8 هايبر ماركت مميكنة بالكامل.

و ذكر صلاح، أن محافظة الأقصر تضم 628 بقال تمويني و15 مركز خدمة مطور وجاري تطوير ادارة تموين أرمنت، كما أن المحافظة بها 13 مجمع الخدمات الحكومية المتكامل تابع لمبادرة حياة كريمة، و320 مخبز بلدي مدعم ينتجوا ما يقرب من 2.7 مليون رغيف بلدي يومي، و605 مستودع دقيق ينتجوا 4 آلاف طن دقيق شهريًا.

فيما قال حسن عبد الفتاح مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر، أن الشركة تستهدف إقامة ركن خاص في كل فرع استهلاكي تابع للشركة لطرح سلع اهلا رمضان للمواطنين بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30%، إضافة إلي طرح السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين وحاملي البطاقات التموينية، كما أن الربط السلعي الخاص بالسلع التموينية يصل إلي 45 مليون و700 ألف جنيهًا.

وأضاف عبد الفتاح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، لديها 14 فرع جملة وتجزئة بمحافظة الأقصر تقوم بصرف السلع التموينية موزعة كالتالي: مدينة الاقصر 4 أفرع تجزئة وفرعين جملة، ومدينة الطود فرعين تجزئة وجملة، مدينة إسنا بعدد 2 فرع جملة وواحد تجزئة، ومدينة أرمنت فرع جملة وأخر تجزئة.

وأشار مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الأقصر إلي أنه يتم صرف الاستعاضات الخاصة بالبطاقات التموينية لنحو 57 بقال تمويني و18 منفذ جمعيتي في محافظة الأقصر بهدف طرحها على حاملي البطاقات التموينية.