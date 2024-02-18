سمر حمزة تحقق ذهبية بطولة السويد الدولية

حققت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية الميدالية الذهبية في منافسات بطولة كليبان الدولية والمقامة حاليا في السويد.

وفازت سمر حمزة اليوم في نهائي البطولة على لاعبة الصين ايبية بنتيجة 5 / 1.

وكانت سمر حمزة قد تأهلت الى النهائي بعد الفوز على بطلة السويد في نصف النهائي بعدما حققت الفوز على الألمانية لورا خون، في الدور الأول بالبطولة.

ويخوض منتخب المصارعة النسائية معسكرا مغلقا بالسويد استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب المصارعة النسائية بالسويد حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري والعودة مجددا الى معسكر الاسكندرية.

وتضم بعثة منتخب المصارعة النسائية في معسكر السويد كل من: سمر حمزة صاحب فضية و برونزية العالم ٢٠٢١و ٢٠٢٢، و ندي مدنى صاحبة برونزية العالم تحت ٢٣ عام ٢٠٢٢، و محمد طلبة مديرا فنيا.