80 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل حالة من الضبابية، وانعدام الرؤية حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، ومصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 11 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، ولامست مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3060 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28560 جنيهًا.

وتوقع، إمبابي، تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، مع تحول السيولة النقدية للسلع الغذائية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.

ولفت، إمبابي، أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم اليقين والضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات متباينة حول مصير أسعار الفائدة.

وعوض الذهب بعض من خسائره مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضية، بعد موجة من التراجع وهبوط سعر تداول الأوقية دون 2000 دولار، وذلك بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية والتي عززت من توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، وتهدئة التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة.