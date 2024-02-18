وزارة الشباب : تواصل فعاليات برنامج « التعليم المدني » بــ 5 محافظات

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات برنامج التعليم المدني بــ 5 محافظات ، ( قنا ،أسيوط ،الفيوم ، كفرالشيخ ،السويس ) ، بمشاركة 50 شابًا وشابة من كل محافظة ، وبحضور ممثلي وزارة الشباب ومديريات الشباب بالمحافظات سالفة الذكر ، وذلك برعاية الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء .

ويحمل البرنامج شعار « تنمية ، مواطنة ، جمهورية جديدة » وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب ، وترسيخ قيم المشاركة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة من خلال برنامج « التعليم المدني» علي تكثيف البرامج التوعوية الهادفة وربطها بين مجموعة المعارف والأفكار النظرية وبين المجتمع ،وكذا حرصها على تصحيح النواحي السلبية وتدعيم الجوانب الايجابية في علاقة الشباب بالمجتمع من خلال تكثيف الأنشطة المتنوعة بهدف صقل شخصيتهم وتعزيز شعورهم بالمواطنة والانتماء».

أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، علي أن برنامج التعليم المدني ، يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا ، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء و الشباب على الإلمام الكامل نحو بناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه ، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة ، والتركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة .

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في هذا البرنامج الثري ، مؤكدين علي أن المجتمع والوطن مرهونان باستقرار المواطنة والتي تنعكس بشكل مباشر على التنمية بكافة أشكالها وان غياب المواطنة سينعكس على مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية ».







