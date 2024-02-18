ضبط طن نصف لحوم وأجبان فاسدة بالمنيا

شنت مديرتي التموين والطب البيطري بمحافظة المنيا ، حملات مكبرة على المحال التجارية لبيع السلع والمواد الغذائية ، والتاي أسفرت عن ضبط 557 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، وطن أجبان فاسدة .

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على ، الأسواق ، والمطاعم، ومحلات الجزارة ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر ، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

وفي هذا السياق ، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، بالتعاون مع مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، حيث تم ضبط ٥٥٧ كيلوجرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم إعدامها و تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا، حملة استهدفت ضبط مخالفات الأسواق و الجزارين بمطاي ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تموينية للمخالفين ، وضبط طن أجبان فاسدة ، و ٦٣ كيلو منتجات فراخ مجهولة المصدر، و ٤٤ كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك ،ـ ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .