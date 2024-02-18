الأحد 18 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط طن نصف لحوم وأجبان فاسدة بالمنيا

اللحوم الفاسدة
اللحوم الفاسدة

شنت مديرتي التموين والطب البيطري بمحافظة المنيا ، حملات مكبرة على المحال التجارية لبيع السلع والمواد الغذائية ، والتاي أسفرت عن ضبط 557 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للإستهلاك الأدمي ، وطن أجبان فاسدة .

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على ،  الأسواق ، والمطاعم، ومحلات الجزارة ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتكثيف الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر ، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين ، والقضاء على الغش التجاري.

وفي هذا السياق ، قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، بالتعاون مع مركز ومدينة  أبوقرقاص  جنوب المنيا ، حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، حيث تم ضبط ٥٥٧ كيلوجرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وتم إعدامها و تحرير المحاضر،  واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى  شمال المنيا، حملة استهدفت ضبط مخالفات الأسواق و الجزارين بمطاي ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤ محاضر تموينية للمخالفين ، وضبط طن أجبان فاسدة ، و ٦٣ كيلو منتجات فراخ مجهولة المصدر،  و ٤٤ كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك ،ـ ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

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