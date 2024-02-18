عبدالرحمن نادر يصل القاهرة اليوم لإنهاء أوراقه والمشاركة مع منتخب مصر

وصل عبدالرحمن نادر، لاعب فريق فونيكس الأسترالي، إلى القاهرة مساء أمس السبت، تمهيدًا لإنهاء أوراقه والمشاركة مع منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

عبدالرحمن نادر، لاعب كرة سلة، مصري من مواليد 25 سبتمبر 1993، ولعب من قبل لفريق فونيكس صانز الأمريكي، التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة NBA.

واستطاع عبدالرحمن نادر قيادة فريقه السابق فونيكس صانز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.

وانتقل عبد الرحمن نادر، الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فونيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري، وخاض معه حتى الآن 8 مباريات.