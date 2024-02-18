يخت الجيزة يحصد كأس مصر للكانوي والكياك

اختتمت أمس السبت بطولة كأس مصر للكانوي والكياك التي أقامها الاتحاد المصري خلال الفترة من 14 - 17 فبراير 2024 بمجري سباقات نهر النيل و التي أقيمت في سباقات 200، 500، 1000 متر كياك وكانوي للمراحل السنية المختلفة تحت ١٤ و١٦ سنة براعم ولاد و بنات و تحت ١٨ سنة ناشئين وناشئات وتحت ٢٣ شباب وشابات ورجال وسيدات بالإضافة إلي سباقات البارا كانوي سيدات ورجال 500، 200 متر.

حصد نادي "يخت الجيزة" كأس البطولة وحصد المركز الأول وجاء وصيف البطولة بعد حصوله علي المركز الثاني نادي "اتحاد الشرطه الرياضي" والثالث "نادي الكهرباء"

وقد شارك في البطولة 14 ناديًا من المناطق المختلفة للاتحاد، القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب الوادي.

وشهدت البطولة منافسات قوية في سباقات البطولة وإشادة كبيرة من اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية المشاركة بالبطولة وأولياء الأمور واحتفلت الأندية المشاركة بعد ختام البطولة وكانت فرحة كبيرة للاعبين والأجهزة المعاونة للأندية بما حققوه خلال البطولة وفرحة كبيرة من أولياء الأمور بانتهاء البطولة وتنظيمها المتميز.

أدار البطولة الكابتن "أحمد حلمي" الحكم الدولي وكان رئيسا للجنة الحكام الكابتن "عصام فخري" الحكم الدولي وأشرف علي تنظيم البطولة اللواء "أحمد كامل" عضو مجلس إدارة الاتحاد.