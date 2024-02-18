الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على تصنيف فرق دوري سيدات الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

أسدل الستار على منافسات الدور التصنيفي لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 مساء أمس السبت و الذي أقيم على مدار يومين .


وشهدت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت أمس السبت تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور و كذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية ، وفاز سبورتنج على الشمس و كرر سموحة فوزه على الصيد.

وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية التي تقام اليوم الأحد كالتالي:


التصنيف الأول : الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة.

التصنيف الثاني : الصيد و الشمس و الزهور ووادي دجلة.

و يقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.

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