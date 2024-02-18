اليوم.. ختام بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024

تختتم اليوم الأحد، فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رحال وسيدات والمقامة على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري وهي احدى سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في منافسات البطولة 293 لاعبا ولاعبة من 70 دولة وهو أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وينافس ثنائي مصري في نهائيات اليوم الأخير من البطولة المونديالية وهما: "أحمد المراغي على جهاز العقلة وجنى محمود على جهاز الحركات الأرضية.

وكان "المراغي" قد صعد للنهائيات بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود بعدما جاءت في المركز السادس بمجموع نقاط 12.630.

ومن المنتظر، أن يحضر ختام البطولة الياباني "موري واتانابي" رئيس الاتحاد الدولي للعبة والدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة للبطولة ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في بطولة كاس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.