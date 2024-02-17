الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب على سيلتا فيجو

بوابة الوفد الإلكترونية

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة لفوز صعب على حساب سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الاسباني.

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وكان برشلونة قد بادر بالتقدم بهدف سجله ليفاندوفسكي في الدقيقة 45 ولكن سيلتا فيجو أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني بهدف حمل توقيع ياجو اسباس.

واستمر التعادل بين برشلونة وسيلتا فيجو حتى الوقت بدل الضائع إلى أن نجح ليفاندوفسكي خطف نقاط المباراة بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد54 نقطة، بينما يحتل سيتا فيجو المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

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