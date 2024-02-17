التعادل يحسم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

حسم التعادل نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 43 ثم تعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 83 بهدف حمل توقيع لاعبه رودري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن تشيلسي يمتلك 35 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي..

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، ناثان آكي، روبن دياز، كايل ووكر.

خط الوسط: رودري، جيريمي دوكو، ألفاريز، دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.

تشكيل تشيلسي ..

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كولويل، تشيلويل.

وسط الملعب الدفاعي: إنزو فرنانديز، موسيس كايسيدو.

وسط الملعب الهجومي: كول بالمر، كونور جالاجير، نيكولاس جاكسون.

الهجوم: رحيم ستيرلينج.