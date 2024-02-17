"حنا" بطل من حديد كسر حاجز الإعاقة وحصل على 12 ميدالية ذهبية

"الإعاقة ليست في الجسد".. عبارة تلخص قصة تحدي لبطل مصري استطاع أن يحذف كلمة مستحيل من قاموسه وتكسير كل الارقام القياسية على الرغم إصابة بمرض شلل الاطفال منذ الصغر، ليصبح "بطل من حديد" يتحدث عنه جميع الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، معلنا عدم الاستسلام لإعاقته.

و قال البطل حنا ماهر، صاحب الـ 32 عاما، من محافظة القاهرة، اتولدت طبيعى من غير أي إعاقة ولكن وأنا عندي 10 سنوات اتصبت بالمرض وحمدت ربنا وكملت حياتى ، ولكن وأنا عندى 16 سنة عملت حادثة خطيرة فى رجلى التانية واضطريت أركب شرايح ومسامير، وأصبحت رجلي الاتنين فيهم إعاقة، وبرغم من كدا كملت درستى واتخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس.

وأشار ماهر في تصريحاته لـ"الوفد"، ولكن طالما لسه بمشى على رجلى مكنتش محبط، الدكتور نصحنى أن أدخل الجيم أعمل علاج طبيعى ودى كانت البداية بدات فى الجيم وحبيته لدرجة الادمان، بقيت بروح الجيم وبتحدى نفسى عاوز اوصل لحاجه كبيره قعدت لحد النهارده 16 سنه بتمرن حديد وصلت لجسم مثالى الناس كلها فرحانه بيا وبتدعمنى .

وتابع "حنا ": وعلشان عندى طموح كل اخواتى اللى حوليا كانوا بيشجعونى ان اكمل ديما واحول اوصل لبطولات لحد ما حصلت على 12 ميدلية ذهبية فى بطولات استعراض كمال اجسام وبطولات رفع اثقال ، ودى كانت قمة الشعور بالنجاح والفخر ، وزاد طموحى ان بقيت مدرب وبنصح الشباب اللى معايا فى الجيم .

وأضاف "ماهر": وصلت ان عندى اكتر من 150 الف متابع على السوشيال ميديا بيتبعونى وفخورين بالى وصلت ليه وبيشجعونى وبيسالونى نعمل اى ونوصل ازاى ، وديما بنصحهم علشان بقيت احب اشوف اى حد نفسه ينجح ".

وأوضح "حنا “: التحقت بعد ذلك منتخب اتحاد الالعاب البرالميبية، وأمنياتي وأحلامى ملهاش حدود ، بس نفسى أتأهل لبطولة العرب واوفوز بيهاوارفع اسم مصر عاليًا، وانا بدرب حاليا باستمرار علشان اخد البطولة واكون المركز الأول فى البطولة القادمة.