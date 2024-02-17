وفد إعلام النواب: المقاولين وقفوا العمل في 4 قصور بسبب المستحقات المالية

خلال زيارتهم لمكتبة مصر العامة وقصر ثقافة أسوان

تفقد الوفد البرلمانى عن لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ،اليوم السبت ،قصر ثقافة أسوان ومكتبة مصر العامة بالمحافظة استكمالا للزيارات التى تقوم بها لجنة الإعلام برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى بدأت اليوم السبت وتنتهي الثلاثاء القادم .

أكدت غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان أن المكتبة تم افتتاحها فى ٢٠ يناير الماضى وتكلفت ٧٠ مليون جنيه وتضم ٢٥ الف كتاب ،كما تضم فى الدور الأول قاعتين الأولى مكتبة للطفل والثانيه مكتبة للكبار ،ودور آخر ٣ قاعات للتدريب وسينمار وقاعة متعددة الأغراض بالاضافه إلى احتواء المكتبة على قاعة للحاسب الآلى وقاعة للمسرح الروماني.

وخلال تفقد الوفد البرلمانى لقاعات المكتبة استمعوا لمطالب زوار المكتبة والمتدربين حيث اشتكوا من ضعف شبكة الإنترنت وبطئها ومن نقص عدد كبير من الكتب.

من جانبه طالب النائب الدكتور نادر مصطفى والنائبة منال هلال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب المحافظ ومدير مكتبة مصر العامه بضرورة ،تلبية مطالب الطلاب والمترددين على المكتبه من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة ،وتوفير عدد كافى من الحاسب الآلى نظرا الإقبال الجيد، مع توفير الكتب فى مختلف التخصصات التى تشهد نقص فى مادتها العلمية ،بما يثرى الفكر ويدعم العملية التعليمية فى أسوان .

كما تفقد وفد لجنة الإعلام بمجلس النواب مشروع تطوير قصر ثقافة أسوان، واستمع إلى المشاكل التى تحول دون سرعة افتتاح قصر الثقافة حيث أكد محمد عبدالحميد المدير المالى بهيئة الإنتاج الحربى والمختصة بتنفيذ تطوير وانشاء عدد من منوقصور الثقافه أن هيئته لم تحصل على قيمة المستخلصات ل٤ قصور ثقافة فى أسوان وحلوان وسيدى جابر ،ولايمكن استكمال الاعمال والتى تحتاج الى مبالغ طائلة لم تسددها هيئة قصور الثقافة ماسيؤدى إلى توقف الأعمال الإنشائية.

يذكر أن قصر ثقافة أسوان يقع على كورنيش النيل، بإجمالي مساحة 3500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار للأنشطة على مساحة 1150 مترا مربعا، تضم دورا أرضيا وبه قاعة موسيقى وقاعة معارض وقاعة متعددة الاستخدامات ومرسم، ومبنى المسرح ويضم 500 كرسي، ودور أول يضم مكتبة طفل ونادي مرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة، ودور ثاني استراحة للفرق الفنية.