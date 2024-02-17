السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منافسات قوية لأصحاب الهمم في ختام بطولة كأس مصر "للباراكانوي"

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت اليوم السبت نهائيات بطولة كأس مصر للباراكانوي التي أقامها الإتحاد المصري للكانوي و الكياك يومي 16 و 17 فبراير الجاري بمجري سباقات نهر النيل بالقاهره  في سباقات 200 , 500 متر سيدات و رجال  و التي بدأت سباقاتها أمس الجمعة  و شهدت منافسه قويه بين لاعبي  البارا كانوي بالأندية و مناطق الإتحاد المختلفة.

 وحصد المركز الأول في سباق السيدات 500 متر اللاعبه سلوي ايهاب فهمي من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني اللاعبه ضحي خالد محمد من نادي يخت الجيزه و في سباق الرجال 500 متر kl1 حصد المركز الاول اللاعب عمر عادل محمود نادي اتحاد الشرطه و المركز الثاني ياسين كمال محمد من نادي يخت الجيزة.

وفي سباقات الرجال 500 متر kl3 فاز بالمركز الأول نور الدين احمد من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني عمر محمد فرج نادي السلام البحري.

وفي سباق 200. متر سيدات فازت بالمركز الاول اللاعبه سلوي ايهاب فهمي من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني اللاعبه ضحي خالد محمد من نادي يخت الجيزة.   

وفي سباقات الرجال 200 متر kl1 حصد المركز الاول اللاعب عمر عادل محمود نادي اتحاد الشرطه و المركز الثاني ياسين كمال محمد من نادي يخت الجيزه.

وفي سباقات الرجال 200 متر kl2 فاز بالمركز الأول نور الدين احمد من نادي يخت الجيزه و المركز الثاني عمر محمد فرج نادي السلام البحري.

 

قام بإدارة البطولة الحكم الدولي احمد حلمي غريب و يترأس حكام البطوله الحكم الدولي ك عصام فخري.

 

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