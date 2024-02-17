رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يشهد نهائيات كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024

حضر الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز اليوم السبت نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية واصطحبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمشاهدة نهائيات البطولة .



ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.



وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويخوض منتخب مصر للجمباز البطولة بقائمة مكونة من



فني آنسات:

نانسي طمان - جنى عبد السلام - جنى محمود - جودي عبد الله - ندى عبد الرحمن.

والجهاز الفني :

كابتن زكريا محي الدين المدير الفني وكابتن عمر حسن

وكابتن رضوي الجوهري



فني رجال:

علي زهران - عمر عصام - عمر العربي - عبد الرحمن عبد الحليم - محمد منتصر عفيفي - أحمد المراغي.

والجهاز الفني للرجال:

الدكتور جمال مطر المدير الفني والخبير الاوكراني يفجيني كوزن وكابتن عرفات محمود وكابتن شريف جودت وكابتن محمد عبد الروؤف وكابتن احمد عبدالرحيم وكابتن مصطفي عمر.