السبت 17 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: سياحة اليخوت توفر دخلًا كبيرًا لمصر (فيديو)

سياحة اليخوت في مصر
سياحة اليخوت في مصر

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن سياحة اليخوت هي غنية وأرقامها كبيرة جدًا عالميًا وهي نمط كبير جدًا ويوفر عائد ودخل كبير جدًا ما بين الإمدادات، مشددًا على أن هذه السياحة ليست مقتصرة على البحار فقط.

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النقل البحري: إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

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النقل البحري: إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

 الدولة تهتم بكافة الأنماط السياحية

وأوضح «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تهتم بكافة الأنماط السياحية وبشكل خاص الأنماط التي لم يكن لها البنية التحتية في مصر، حيث إن الدولة وفرت البنية التحتية لسياحة اليخوت بداية من إنشاء مراسي وأماكن لرسو اليخوت وطرق مميزة وسريعة ويكون له فرص من خلال الرسو في البحر الأحمر أن يذهب للقاهرة وزيارة الأماكن الأثرية والمساجد ومتحف الحضارة والقلعة والمتحف المصري الكبير.

البنية التحتية

وشدد على أنه قريبًا سيكون هناك قطار يسهل الوصول للاماكن الأثرية والدولة تعمل على توفير كل البنية التحتية ليكون هناك سياحة مستدامة في العديد من المناطق الآثرية.

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