ياسر قمر يخوض انتخابات الاتحاد الإفريقي للطائرة على منصب نائب الرئيس

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على ترشيح المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي خلال الكونجرس الذي سيعقد مارس المقبل.



وكان الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، قد خاطب نظيره المصري من أجل تحديد الأسماء التي يرغب الاتحاد المصري في ترشيحها في لجان الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقبلة.



وأرسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة ترشيحاته و التي جاءت كالتالي : ياسر قمر على مقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري، على منصب عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي ، و هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لعضوية اللجنة الإعلامية، وترشيح وليد عبد الصمد في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي و عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لعضوية لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة قد وافق مؤخرا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.