توهج شمسي قوي يندلع من الشمس

التوهجات الشمسية هي رشقات نارية قوية من الطاقة. يمكن أن تؤثر التوهجات والانفجارات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء.

تم تصنيف هذا التوهج على أنه توهج X2.5. تشير الفئة X إلى التوهجات الأكثر كثافة، بينما يوفر الرقم مزيدًا من المعلومات حول قوتها.

لمعرفة كيفية تأثير هذا الطقس الفضائي على الأرض، يرجى زيارة مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ NOAA https://spaceweather.gov/، المصدر الرسمي لحكومة الولايات المتحدة للتنبؤات الجوية الفضائية والمراقبة والتحذيرات والتنبيهات.

تعمل ناسا كذراع بحثي لجهود الطقس الفضائي في البلاد. تراقب وكالة ناسا الشمس وبيئتنا الفضائية باستمرار بأسطول من المركبات الفضائية التي تدرس كل شيء بدءًا من نشاط الشمس وحتى الغلاف الجوي الشمسي، وحتى الجسيمات والمجالات المغناطيسية في الفضاء المحيط بالأرض.